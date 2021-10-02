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Основатель Amazon Джефф Безос поздравил авторов New World с успешным релизом

Основатель Amazon Джефф Безос поздравил авторов New World с успешным релизом
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Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос отметил успех игрового подразделения после релиза New World. В «Твиттере» бизнесмен поздравил разработчиков MMORPG.

После множества провалов и неудач в гейминге мы добились успеха. Горжусь командой за упорство. Рассматривайте неудачи как стимул для обучения. Какими бы ни были ваши цели, не сдавайтесь, и неважно, насколько трудно вам будет.

Игра Amazon Games стала самым популярным тайтлом 2021 года в Steam и ежедневно била свои же рекорды по посещаемости. Разработчикам даже пришлось удвоить количество серверов, чтобы пользователи могли зайти на аккаунты. Из-за наплыва участников в игре были большие очереди на вход.

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В январе игровой журналист Джейсон Шрайер выпустил расследование о делах внутри Amazon Games. Тогда репортёр Bloomberg уколол команду за отсутствие успешных релизов за восемь лет с момента основания. Безос отреагировал и на это – он отметил, что между публикацией статьи и релизом New World прошло всего 8 месяцев.

New World доступна в Steam за 1299 рублей.

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