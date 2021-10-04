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Издатель Resident Evil и Monster Hunter планирует сделать ПК своей основной платформой

Издатель Resident Evil и Monster Hunter планирует сделать ПК своей основной платформой
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Харухиро Цузимото, глава Capcom, заявил, что компания планирует сделать ПК своей основной платформой в ближайшие годы.

Пандемия изменила наш взгляд на ПК как игровую платформу. Смартфоны очень удобны, но на них ты не сможешь быстро печатать или дистанционно учиться в школе. Думаю, совсем скоро ПК станет даже более важным устройством, чем мобильный телефон.

Цузимото заявил, что на ПК множество высококачественных игр, что однозначно привлекает новую аудиторию. И несмотря на то, что компания всегда делала ставку на продажи консольных версий своих игр, к 2022-2023 Capcom планирует сравнять доли продаж на ПК и приставках.

​В 2019 году версия Monster Hunter World для ПК стала второй по прибыльности среди всех платформ, а Resident Evil Village побила рекорд серии по количеству игроков в Steam.

Capcom провела специальное шоу по Monster Hunter: Rise 30 сентября, где сделала несколько важных анонсов:

  • На ПК игра выйдет 14 января 2022 года;
  • Демоверсия для ПК появится 14 октября 2021 года;
  • Первое крупное дополнение выйдет летом 2022 года;
  • Объявлены два кроссовера с Ghost'N'Goblins Resurrection и Sonic the Hedgehog;
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