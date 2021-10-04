Издатель Resident Evil и Monster Hunter планирует сделать ПК своей основной платформой
Поделиться
Харухиро Цузимото, глава Capcom, заявил, что компания планирует сделать ПК своей основной платформой в ближайшие годы.
Пандемия изменила наш взгляд на ПК как игровую платформу. Смартфоны очень удобны, но на них ты не сможешь быстро печатать или дистанционно учиться в школе. Думаю, совсем скоро ПК станет даже более важным устройством, чем мобильный телефон.
Цузимото заявил, что на ПК множество высококачественных игр, что однозначно привлекает новую аудиторию. И несмотря на то, что компания всегда делала ставку на продажи консольных версий своих игр, к 2022-2023 Capcom планирует сравнять доли продаж на ПК и приставках.
В 2019 году версия Monster Hunter World для ПК стала второй по прибыльности среди всех платформ, а Resident Evil Village побила рекорд серии по количеству игроков в Steam.
Capcom провела специальное шоу по Monster Hunter: Rise 30 сентября, где сделала несколько важных анонсов:
- На ПК игра выйдет 14 января 2022 года;
- Демоверсия для ПК появится 14 октября 2021 года;
- Первое крупное дополнение выйдет летом 2022 года;
- Объявлены два кроссовера с Ghost'N'Goblins Resurrection и Sonic the Hedgehog;
Комментарии
- 4 октября 2021
-
13:24
-
13:19
-
12:31
-
11:51
-
11:41
-
11:21
-
10:47
-
10:44
-
10:22
-
09:32
-
08:29
-
08:00
-
02:06
-
00:09
- 3 октября 2021
-
20:58
-
19:27
-
13:25
-
13:01
-
12:37
-
12:03
- 2 октября 2021
-
22:25
-
19:24
-
18:46
-
17:45
-
11:40
-
11:30
- 1 октября 2021
-
19:14
-
18:37
-
17:00
-
16:42
-
16:26
-
16:22
-
15:31
-
15:28
-
14:33
Партнерский контент