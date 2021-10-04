В Польше почти закончили 78-метровую фреску по «Ведьмаку»

В польском городе Лодзь заканчивают рисовать крупнейшую в стране и мире фреску по «Ведьмаку». Её высота — 78 метров. Рисунок нанесли на 26 этажей жилого дома.

Работа посвящена Геральту, смотрящему вдаль. По словам властей города, авторы фрески вдохновлялись картиной «Странник над морем тумана» Каспара Давида Фридриха. Композиция и идея схожи.

Фреску закончат в октябре 2021 года. Авторы выбрали Лодзь в качестве площадки из-за его популярности у уличных художников. Помимо работы по «Ведьмаку», в городе можно найти большое количество работ на разнообразные тематики.

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