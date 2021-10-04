В Польше почти закончили 78-метровую фреску по «Ведьмаку»
Поделиться
В польском городе Лодзь заканчивают рисовать крупнейшую в стране и мире фреску по «Ведьмаку». Её высота — 78 метров. Рисунок нанесли на 26 этажей жилого дома.
Работа посвящена Геральту, смотрящему вдаль. По словам властей города, авторы фрески вдохновлялись картиной «Странник над морем тумана» Каспара Давида Фридриха. Композиция и идея схожи.
Фреску закончат в октябре 2021 года. Авторы выбрали Лодзь в качестве площадки из-за его популярности у уличных художников. Помимо работы по «Ведьмаку», в городе можно найти большое количество работ на разнообразные тематики.
God of War стала лучшей игрой в истории по версии читателей издания IGN. За это звание билась и The Witcher 3: Wild Hunt, однако ролевой экшен уступил игре Sony Santa Monica.
Комментарии
- 4 октября 2021
-
15:28
-
14:46
-
14:16
-
13:24
-
13:19
-
12:31
-
11:51
-
11:41
-
11:21
-
10:47
-
10:44
-
10:22
-
09:32
-
08:29
-
08:00
-
02:06
-
00:09
- 3 октября 2021
-
20:58
-
19:27
-
13:25
-
13:01
-
12:37
-
12:03
- 2 октября 2021
-
22:25
-
19:24
-
18:46
-
17:45
-
11:40
-
11:30
- 1 октября 2021
-
19:14
-
18:37
-
17:00
-
16:42
-
16:26
-
16:22
Партнерский контент