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Бесплатные игры PS Plus на октябрь 2021 года уже доступны

Бесплатные игры PS Plus на октябрь 2021 года уже доступны
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Sony обновила ежемесячную подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus — их как всегда три. Активировать бонусы можно в течение месяца, до 5 ноября, когда появится следующий сборник проектов для сервиса.

Напоминаем, игры для PS4 благодаря обратной совместимости запускаются и на PS5.

Mortal Kombat X (PS4)

Mortal Kombax X — вторая часть новой трилогии Mortal Kombat, в которую всё так же весело играть с друзьями. В этой части стильная сюжетная кампания, соревновательный мультиплеер и разные стили боя для каждого персонажа. Средний балл83.

Hell Let Loose (PS5)

Hell Let Loose — хардкорный шутер от первого лица о Второй мировой войне с битвами до 100 игроков с участием пехоты, танков, артиллерии, с ресурсной метаигрой, при создании которой разработчики черпали вдохновение из стратегий в реальном времени. Средний балл79.

PGA Tour 2K21 (PS4)

PGA Tour 2K21 — очередная часть симулятора гольфа. Крупных изменений традиционно для спортивных игр немного. Средний балл76.

​Подборку игр на ноябрь анонсируют вечером 29 октября.

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