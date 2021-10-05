Бесплатные игры PS Plus на октябрь 2021 года уже доступны

Sony обновила ежемесячную подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus — их как всегда три. Активировать бонусы можно в течение месяца, до 5 ноября, когда появится следующий сборник проектов для сервиса.
Напоминаем, игры для PS4 благодаря обратной совместимости запускаются и на PS5.
Mortal Kombax X — вторая часть новой трилогии Mortal Kombat, в которую всё так же весело играть с друзьями. В этой части стильная сюжетная кампания, соревновательный мультиплеер и разные стили боя для каждого персонажа. Средний балл — 83.
Hell Let Loose — хардкорный шутер от первого лица о Второй мировой войне с битвами до 100 игроков с участием пехоты, танков, артиллерии, с ресурсной метаигрой, при создании которой разработчики черпали вдохновение из стратегий в реальном времени. Средний балл — 79.
PGA Tour 2K21 — очередная часть симулятора гольфа. Крупных изменений традиционно для спортивных игр немного. Средний балл — 76.
Подборку игр на ноябрь анонсируют вечером 29 октября.
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