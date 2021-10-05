Новые игры PlayStation вряд ли станут выпускать сразу и на ПК

Microsoft успешно перешла на стратегию «Играй где угодно», выпуская новинки как на ПК, так и на Xbox. Sony же пока делает осторожные шаги на рынке ПК, выпустив всего два блокбастера: Horizon Zero Dawn и Days Gone.

Бывший глава PlayStation Studios Шон Лейден​ считает, что подобная практика продолжится. Однако новые игры от внутренних студий продолжат выходить сначала только на PlayStation.

Логика Sony такова: мы сами сможем найти новых покупателей на других платформах. Почему бы не портировать игру двухлетней давности на ПК? Она ведь уже не приносит весомой прибыли на приставке. И в этой ситуации выигрывают все. Кто знает, возможно, там находятся наши будущие фанаты. Они увидят, какие игры упускают, не играя на PlayStation.



Я не думаю, что мы когда-либо увидим выход игры от Sony на ПК и консоль одновременно. Но никогда не говори никогда.

Следующей игрой на ПК под издательством Sony станет Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Она состоит из Uncharted 4: A Thief's End и Lost Legacy — спин-оффа серии про Хлою Фрэйзер. Ремастер сначала заглянет на PS5 (в начале 2022-го), а затем появится на PC.