Просмотры Dota 2 на Twitch со стартом The International 10 выросли в 10 раз

Сегодня утром стартовал чемпионат Ti10 по Dota 2 — на фоне этого и благодаря интеграции турнира с Twitch просмотры прямых эфиров выросли уже в десять раз, хотя онлайн самой игры увеличился незначительно.
Более того, с июня 2021 года онлайн MOBA заметно снижался: в пике 24 июня одновременно играло 734 тысячи человек, тогда как в сентябре-октябре показатели упали вплоть до 570 тысяч. Прямо сейчас, когда идут отборочные матчи The International 10, в игре находится лишь 437 тысяч человек.
Обратите внимание на рост красного графика — до начала Ti10 за Dota 2 на Twitch в день одновременно смотрели от 20 до 70 тысяч человек, тогда как со стартом турнира онлайн уже вырос до 630 тысяч. Ближе к финалу он наверняка продолжит расти.
Популярность Dota 2 последние годы медленно снижается, хотя даже текущего онлайна более чем хватает не только для поддержания самой игры, но и проведения самого масштабного киберспортивного турнира в мире. Призовой фонд в этом году составляет рекордные $ 40 млн.
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