Вышел первый трейлер хоррор-экранизации Resident Evil — и он хороший!

Sony выпустила дебютный трейлер новой экранизации Resident Evil («Обитель зла» в России), которая создаётся с уважением к первоисточнику и делает ставку именно на хоррор.
За основу взяли события первых двух игр, поэтому мы увидим как особняк Спенсера, так и апокалипсис в Раккун-Сити. По ролику складывается ощущение, что режиссёр действительно любит классические игры и хочет снять достойный проект именно для фанатов.
В фильме появятся многие известные персонажи серии, включая Криса и Клэр Редфилд, Леона Кеннеди, Джилл Валентайн и Альберта Вескера. Некоторым героям вроде Лизы Тревор обещают уделить больше внимания.
Трейлер на русском языке
Премьера «Обитель Зла: Раккун-Сити» в России случится уже через два месяца, в начале декабря, тогда как в США и других западных странах выход ожидается чуть раньше — 24 ноября.
Трейлер на английском языке
Постер фильма
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