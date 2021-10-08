Sony может анонсировать крупный ремейк на PlayStation в декабре
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Ирландская певица AVA написала несколько композиций на ирландском языке для крупного ремейка игры PlayStation. По её словам, анонс состоится в декабре — об этом она рассказала в интервью местному радио-изданию.
Это произошло полтора года назад, как только началась пандемия. Мне написал Майкл МакГлинн и рассказал, что он пишет музыку на ирландском языке для ремейка игры на PlayStation.
Я согласилась и написала несколько композиций. Это будет масштабный проект, и анонс произойдёт в декабре.
Майкл МакГлинн уже работал в игровой индустрии над музыкой для игры Xenoblade Chronicles 2 вместе с Ясунори Митсудой и участвовал в праздновании 20-летия серии Xenogears.
9 декабря пройдёт The Game Awards 2021 — ежегодная церемония вручения наград в игровой индустрии. Шоу состоится в офлайн-формате с аудиторией в зале. В 2020 году мероприятие прошло в онлайне из-за пандемии COVID-19. Вполне возможно, что именно на нём произойдёт анонс упомянутого ремейка.
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