Sony может анонсировать крупный ремейк на PlayStation в декабре

Ирландская певица AVA написала несколько композиций на ирландском языке для крупного ремейка игры PlayStation. По её словам, анонс состоится в декабре — об этом она рассказала в интервью местному радио-изданию.

Это произошло полтора года назад, как только началась пандемия. Мне написал Майкл МакГлинн и рассказал, что он пишет музыку на ирландском языке для ремейка игры на PlayStation.



Я согласилась и написала несколько композиций. Это будет масштабный проект, и анонс произойдёт в декабре.

Майкл МакГлинн уже работал в игровой индустрии над музыкой для игры Xenoblade Chronicles 2 вместе с Ясунори Митсудой и участвовал в праздновании 20-летия серии Xenogears.

9 декабря пройдёт The Game Awards 2021 — ежегодная церемония вручения наград в игровой индустрии. Шоу состоится в офлайн-формате с аудиторией в зале. В 2020 году мероприятие прошло в онлайне из-за пандемии COVID-19. Вполне возможно, что именно на нём произойдёт анонс упомянутого ремейка.