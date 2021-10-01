Церемония вручения наград The Game Awards 2021 состоится 9 декабря
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Ежегодная церемония вручения наград The Game Awards 2021 пройдёт 9 декабря в Лос-Анджелесе. Шоу состоится в офлайн-формате с аудиторией в зале. В 2020 году мероприятие прошло в онлайне из-за пандемии COVID-19.
Ведущий и продюсер The Game Awards Джефф Кили сообщил, что детали шоу появятся позже. Должны раскрыть точное время и номинантов на премии.
Несмотря на отсутствие «живой» аудитории, церемонию в 2020 году посмотрели 8,3 миллиона человек, что почти в два раза больше, чем в 2019-м. Трансляция The Game Awards 2021 будет доступна на Twitch, YouTube и других площадках.
Пользователь Reddit показал мужских персонажей из Red Dead Redemption 2 в женских образах. Также есть Артур Морган, Сэди Адлер, Мэри-Бет Гаскилл и другие герои.
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