Nintendo улучшила качество «джойконов» на своих устройствах

Вместе релизом обновленной Switch OLED компания Nintendo опубликовала новый материал «Ask the Developer» на официальном сайте.
Издатель продолжает улучшать пользовательский опыт в своих портативных устройствах, и новые улучшения уже доступны в последних ревизиях консолей.
Nintendo изучила контроллеры, уже использованные игроками, чтобы улучшить их качество и долговечность.
Улучшенные «джойконы» уже входят в последние ревизии Nintendo Switch, Switch Lite, контроллер Switch Pro и новую Switch OLED. Мы продолжим наши исследования и планируем улучшать игровой опыт наших пользователей.
Заявление было сделано на фоне критики компании — игроки Nintendo Switch сталкиваются с «дрейфом» спустя всего несколько месяцев игры. Это технический брак, при котором стики геймпада медленно смещаются, мешая игровому процессу.
Ранее из-за этой проблемы на компанию подала в суд французская потребительская организация UFC-Que Choisir. По мнению фирмы, Nintendo намеренно не обращает внимания на дефекты стиков, чтобы люди просто покупали новый продукт на замену.
Релиз Switch OLED состоялся 8 октября. В России консоль с увеличенным дисплеем, повышенной контрастностью изображения и более тонкими рамками по бокам появится 22 числа по цене в 31499 рублей.
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