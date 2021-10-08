Nintendo улучшила качество «джойконов» на своих устройствах

Вместе релизом обновленной Switch OLED компания Nintendo опубликовала новый материал «Ask the Developer» на официальном сайте.

Новость по теме Появилось наглядное сравнение Nintendo Switch OLED с обычной моделью консоли

Издатель продолжает улучшать пользовательский опыт в своих портативных устройствах, и новые улучшения уже доступны в последних ревизиях консолей.

Nintendo изучила контроллеры, уже использованные игроками, чтобы улучшить их качество и долговечность.



Улучшенные «джойконы» уже входят в последние ревизии Nintendo Switch, Switch Lite, контроллер Switch Pro и новую Switch OLED. Мы продолжим наши исследования и планируем улучшать игровой опыт наших пользователей.

Заявление было сделано на фоне критики компании — игроки Nintendo Switch сталкиваются с «дрейфом» спустя всего несколько месяцев игры. Это технический брак, при котором стики геймпада медленно смещаются, мешая игровому процессу.

Ранее из-за этой проблемы на компанию подала в суд французская потребительская организация UFC-Que Choisir. По мнению фирмы, Nintendo намеренно не обращает внимания на дефекты стиков, чтобы люди просто покупали новый продукт на замену.

Релиз Switch OLED состоялся 8 октября. В России консоль с увеличенным дисплеем, повышенной контрастностью изображения и более тонкими рамками по бокам появится 22 числа по цене в 31499 рублей.