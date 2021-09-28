Появилось наглядное сравнение Nintendo Switch OLED с обычной моделью консоли

Подписчик канала Nintendo Prime записал видео, в котором распаковал Nintendo Switch OLED и наглядно сравнил её с обычной моделью консоли.
Самое заметное различие — дисплей. Свежая Switch получила экран в 7 вместо 6,2 дюйма, повышенную контрастность изображения и более тонкие рамки по бокам. В ролике можно также увидеть, что сильно отличается и яркость. Обычная Nintendo Switch на видео смотрится куда тусклее.
Новую модель консоли во втором видео с распаковкой протестировал в нескольких играх.
Nintendo Switch OLED выйдет 8 октября в США и Европе. В России консоль появится лишь 22 октября по цене в 31 499 рублей.
Странности происходят на YouTube-канале Rockstar, где до сих пор активно недоумевают с трейлера GTA 5 для PS5 и Xbox Series. Как заметили игроки, комментарии с упоминанием «GTA 6» блокируют — они попросту не появляются.
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