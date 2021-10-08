Продажи Resident Evil 7 превысили 10 млн копий — сравниваем с другими частями

Capcom объявила, что общий тираж Resident Evil 7 превысил 10 млн копий — это первая хоррор-часть серии, которой удалось добиться подобных результатов.

Игра вышла в январе 2017 года, вернув серию после провальной Resident Evil 6 к истокам серии со ставкой на ужасы, выживание в сложных условиях, исследование проработанных локаций и менеджментом предметов в инвентаре. Мягкий перезапуск оказался крайне популярным, а за ним последовал ещё и ремейк Resident Evil 2.

Издатель отмечает, что ему удаётся работать с партнёрами и удачно выставлять игры на распродажах, тем самым эффективно повышать продажи в долгосрочной перспективе.

Рейтинг продаж игр серии

Resident Evil 5 — 11,9 млн копий Resident Evil 4 — 10,4 млн копий Resident Evil 7 — 10 млн копий Resident Evil 6 — 9,8 млн копий Resident Evil 2 (2019) — 8,1 млн копий Resident Evil (PS1) — 5,08 млн копий Resident Evil 2 (PS1) — 4,98 млн копий Resident Evil Village — 4,5 млн копий Resident Evil 3 (2020) — 4 млн копий Resident Evil Remake — 3,65 млн копий Resident Evil 3: Nemesis — 3,5 млн копий Resident Evil 0 — 3,35 млн копий Resident Evil Revelations 2 — 2,6 млн копий Resident Evil: Code: Veronica — 2,5 млн копий Resident Evil: Operation Raccoon City — 2,5 млн копий Resident Evil Revelations — 2 млн копий.

Вчера, 7 октября, вышел трейлер новой экранизации Resident Evil, основанной на первой и второй частях серии. Основным источником вдохновения киношников стал именно ремейк Resident Evil 2.