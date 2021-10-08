EA не может отказаться от лутбоксов в FIFA даже при запретах государств

Последние несколько лет в индустрии активно обсуждают пагубное влияние лутбоксов на людей — в некоторых странах на фоне этого даже запретили такую модель монетизации. Однако в EA не представляют, как могут отказаться от лутбоксов в FIFA.

При этом в издательстве не просто готовы к диалогу с правительством на эту тему, а уже ведутся какие-то переговоры — и при надобности Electronic Arts предпримет нужные действия. Всё, что угодно, кроме отказа от самой монетизации. Она стала фундаментальной частью футбольной франшизы.

На это сразу несколько важных причин, но самая важная — после выхода игры разработчики продолжают обновлять и расширят её. За 10 лет ситуация сильно поменялась, нельзя просто выпустить проект и уехать отдыхать на месяц: релиз стал лишь началом пути.

И нам требуются деньги для выплаты зарплат, чтобы разработчики могли продолжать делать игру ещё лучше.

FIFA 22 вышла 1 октября и показала рекордные продажи для серии — новинку попробовали уже более 9 млн человек. При этом EA рассматривает вариант переименовать серию. Не шутка.