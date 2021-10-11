Перенос персонажа на другой сервер в New World вновь отложили

Разработчики New World подробно рассказали, как именно будет происходить перенос персонажа на другой сервер и извинились за отсрочку возможности. Теперь она должна появиться до конца этой недели.

Наша команда усердно работала над функцией переноса персонажей, и мы рады сообщить, что она уже готова и ожидает своего появления на серверах New World. Однако во время внутреннего тестирования мы обнаружили небольшую вероятность ошибки при транспортировке, несоответствующую нашим стандартам.



Это значит, что мы потратим ещё немного времени на полировку этой возможности, чтобы со спокойной душой раздать жетон переноса каждому желающему.

Amazon также объяснила процесс переноса. Для этого необходимо:

Залогиниться, выбрать персонажа и войти в игру;

Зайти в игровой магазин и забрать свой жетон во вкладке « Жетоны»;

Добраться до поселения или заставы;

Остановить любые процессы торговли и выйти из группы.

После переноса персонаж сохраняет всю прогрессию, вещи, валюту, альянс фракций, свой дом и декорации. Не перенесётся лишь список друзей, членство в команде (гильдии) и торговые операции.

При этом бесплатные жетоны будут появляться в магазине по мере наполняемости серверов. Однако в будущем они станут платными — как только свободных мест станет больше.

New World — это вышедшая 28 сентября MMORPG. Пиковый онлайн проекта в Steam преодолел рубеж в 900 тыс. человек а ранее игроки нашли объяснение, почему в игре нет ездовых животных.