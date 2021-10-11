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Александр Овечкин — про The International 2021: ребята из Virtus.pro, Россия с вами

Александр Овечкин — про The International 2021: ребята из Virtus.pro, Россия с вами
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Хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддержал киберспортивную российскую команду Virtus.pro на The International 2021. Спортсмен пожелал клубу удачи и победы.

Обращение Овечкина Virtus.pro опубликовал в своих социальных сетях. Ролик получился небольшим — всего десять секунд.

Россия с вами, обнимаем.

Virtus.pro набрала необходимые очки и начнёт финальный этап Ti10 с верхней сетки. В первом раунде плей-офф команда столкнётся с Vici Gaming. Это случится 13 октября в 12:00 мск.

Ознакомиться с расписанием турнира первого дня плей-офф можно в нашем материале. После первого дня The International 10 покинут четыре команды.

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