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Инсайдер рассказал о проблемах разработки Battlefield 2042

Инсайдер рассказал о проблемах разработки Battlefield 2042
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Известный инсайдер Том Хендерсон выпустил большой материал, посвящённый производству Battlefield 2042, через несколько дней после окончания тестирования. В нём он рассказал о трудностях разработки, проблемах беты и поделился подробностями из закулисья.

Фанаты серии отозвались о бете смешанно. Основные претензии заключаются в том, что используемая версия игры чувствуется уж слишком незавершённой. Не только из-за багов, глитчей и вылетов, но потому, что игра не ощущается как Battlefield.

По мнению Хендерсона, первым тревожным звоночком сырости игры стал пост от коммьюнити-менеджера DICE за день до старта беты. В нём разработчики сообщили, что бета создана на основе летней сборки и большинство багов из тестирования уже исправлены. То есть нам обосновали все будущие проблемы ещё до старта самой беты.

Источники инсайдера в DICE сообщили, что используемая версия в тестировании на самом деле датируется серединой сентября, а не летом, как заявили ЕА.

Если покопаться в бете поглубже, обнаруживается, что последнее изменение в файлах игры датируется 20 сентября — за день до планируемой изначально даты тестирования. Это не значит, что билд именно от этой даты, однако с тех пор и до 6 октября не было никаких изменений.

Проблемы со стабильностью билда и есть причина молчания разработчиков, считает Хендерсон. Даже если они и хотели показать нам новый геймплей — они попросту не могли этого сделать.

Battlefield 2042 не готова. Её нужно перенести ещё раз Battlefield 2042 не готова. Её нужно перенести ещё раз

Основной причиной ситуации инсайдер называет плохой менеджмент — по мнению источника, это «невовлечённые в проект люди», которые просто говорят разработчикам «сделай вот так, так и вот так» без намёка на креативность.

Ситуацию усугубляет ещё и то, что менеджменту очень понравилась Call of Duty: Modern Warfare (2019) — разработчикам рекомендовали «создать нечто похожее».

Точно неясно, что именно имелось в виду, однако одной из особенностей BF 2042 стал отказ от классов. Теперь в игре система оперативников со своими способностями, внешностью и характером. Это одна из главных сторон монетизации Modern Warfare — она позволяет вводить боевые пропуски и новых бойцов, которые можно купить за реальные деньги.

Многие видеоблогеры и стримеры Call of Duty были приглашены на закрытый геймплей Battlefield 2042 — это ещё одно доказательство того, что Call of Duty оказала сильное влияние на проект.

По мнению инсайдера, в последние месяцы проблемная разработка была очевидна.

Фанаты понимают, что EA разрабатывает такой проект в период пандемии. Но ведь сам издатель в феврале 2021 года заявлял, что «разработка идёт быстрее графика» — и это в мире, где работа из дома уже стала нормой. Разработка должна становиться легче, а не тяжелее.

Хендерсон заявил, что бета хоть и не финальный продукт, однако это билд с 2.5 годами разработки. И вряд ли что-то сильно изменится за месяц до релиза. По его мнению, проект стоит перенести на 2022 год.

Battlefield 2042 должна выйти 19 ноября, а уже 10-го числа начнётся 10-часовой ранний доступ для подписчиков EA Play.

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