Инсайдер рассказал о проблемах разработки Battlefield 2042

Известный инсайдер Том Хендерсон выпустил большой материал, посвящённый производству Battlefield 2042, через несколько дней после окончания тестирования. В нём он рассказал о трудностях разработки, проблемах беты и поделился подробностями из закулисья.

Фанаты серии отозвались о бете смешанно. Основные претензии заключаются в том, что используемая версия игры чувствуется уж слишком незавершённой. Не только из-за багов, глитчей и вылетов, но потому, что игра не ощущается как Battlefield.

По мнению Хендерсона, первым тревожным звоночком сырости игры стал пост от коммьюнити-менеджера DICE за день до старта беты. В нём разработчики сообщили, что бета создана на основе летней сборки и большинство багов из тестирования уже исправлены. То есть нам обосновали все будущие проблемы ещё до старта самой беты.

Источники инсайдера в DICE сообщили, что используемая версия в тестировании на самом деле датируется серединой сентября, а не летом, как заявили ЕА.

Если покопаться в бете поглубже, обнаруживается, что последнее изменение в файлах игры датируется 20 сентября — за день до планируемой изначально даты тестирования. Это не значит, что билд именно от этой даты, однако с тех пор и до 6 октября не было никаких изменений.

Проблемы со стабильностью билда и есть причина молчания разработчиков, считает Хендерсон. Даже если они и хотели показать нам новый геймплей — они попросту не могли этого сделать.

Основной причиной ситуации инсайдер называет плохой менеджмент — по мнению источника, это «невовлечённые в проект люди», которые просто говорят разработчикам «сделай вот так, так и вот так» без намёка на креативность.

Ситуацию усугубляет ещё и то, что менеджменту очень понравилась Call of Duty: Modern Warfare (2019) — разработчикам рекомендовали «создать нечто похожее».

Точно неясно, что именно имелось в виду, однако одной из особенностей BF 2042 стал отказ от классов. Теперь в игре система оперативников со своими способностями, внешностью и характером. Это одна из главных сторон монетизации Modern Warfare — она позволяет вводить боевые пропуски и новых бойцов, которые можно купить за реальные деньги.

Многие видеоблогеры и стримеры Call of Duty были приглашены на закрытый геймплей Battlefield 2042 — это ещё одно доказательство того, что Call of Duty оказала сильное влияние на проект.

По мнению инсайдера, в последние месяцы проблемная разработка была очевидна.

Фанаты понимают, что EA разрабатывает такой проект в период пандемии. Но ведь сам издатель в феврале 2021 года заявлял, что «разработка идёт быстрее графика» — и это в мире, где работа из дома уже стала нормой. Разработка должна становиться легче, а не тяжелее.

Хендерсон заявил, что бета хоть и не финальный продукт, однако это билд с 2.5 годами разработки. И вряд ли что-то сильно изменится за месяц до релиза. По его мнению, проект стоит перенести на 2022 год.

Battlefield 2042 должна выйти 19 ноября, а уже 10-го числа начнётся 10-часовой ранний доступ для подписчиков EA Play.