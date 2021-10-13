В Genshin Impact с патчем 2.2 появился персонаж Тома и остров Цуруми

MiHoYo Games выпустила обновление 2.2 для Genshin Impact. В нём разработчики добавили персонажа Тому, новый остров в Иназуме, а также свежие задания и снаряжение.
Тома — пиромант, вооружённый древковым оружием. Он член клана Камисато, так называемый «фиксер» острова Иназума… Основная способность персонажа — «Сияющее благословление». Она наносит огненный урон пиромантией по области и создаёт пылающий барьер вокруг героя.
Тома
Новый остров на Инадзуме называется Цуруми. Он окутан непроходимым туманом, куда «мало кто осмеливался заходить». На острове своя цепочка квестов.
Так же в мире игры появилось новое подземелье — особняк «где-то в Туманном море». Никто не знает, кто его построил, однако по слухам теперь это логово гигантских волков.
Из снаряжения разработчики добавили:
- Лук Polar Star (5 звёзд)
- Клеймор Akuoumaru (4 звезды)
- Древковое оружие Wavebreaker’s Fin (4 звезды)
- Лук Mouun’s Moon (4 звезды)
Об остальных изменениях и нововведениях патча можно прочитать здесь. Genshin Impact доступна на ПК, PS4, PS5 и смартфонах на iOS и Android. Ранее в Москве был замечен автобус в символике игры.
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