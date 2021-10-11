В Москве ездит автобус по Genshin Impact — в честь юбилея игры
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В конце августа 2021 года разработчики Genshin Impact объявили о проведении конкурса работ по оформлению автобуса в честь первой годовщины игры. В результате дизайн одного из победителей украсил настоящий автобус — сегодня его заметили в Москве у Кремля.
Судя по надписи, художником иллюстрации выступила Руслана Фомова. В качестве приза девушка должна была получил Apple iPad Air и 3000 премиальной валюты. Остальные участники конкурса получили Apple Watch Series 3 и 1000 премиальной валюты, а также $ 50 и 500 премиальной валюты.
8 октября студия MiHoYo анонсировала свою новую игру — Honkai: Star Rail. Пользователи думают, что это тоже будет RPG с гатя-механиками, но никакой информации пока что не было.
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