В Москве ездит автобус по Genshin Impact — в честь юбилея игры

В конце августа 2021 года разработчики Genshin Impact объявили о проведении конкурса работ по оформлению автобуса в честь первой годовщины игры. В результате дизайн одного из победителей украсил настоящий автобус — сегодня его заметили в Москве у Кремля.

Судя по надписи, художником иллюстрации выступила Руслана Фомова. В качестве приза девушка должна была получил Apple iPad Air и 3000 премиальной валюты. Остальные участники конкурса получили Apple Watch Series 3 и 1000 премиальной валюты, а также $ 50 и 500 премиальной валюты.

8 октября студия MiHoYo анонсировала свою новую игру — Honkai: Star Rail. Пользователи думают, что это тоже будет RPG с гатя-механиками, но никакой информации пока что не было.