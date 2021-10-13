В League of Legends отключат общий чат из-за токсичных игроков

Riot Games в обновлении 11.21 для League of Legends отключит общий чат. Это сделано в качестве меры по борьбе с токсичностью — в последнее время игроки слишком часто оскорбляли друг друга.

Командный чат оставят для координации действий союзников. Вражеская команда также сможет видеть эмоции и различные действия всех игроков, поскольку через них нельзя передать негатив (хотя, уверены, желающие смогут доказать обратное).

На Reddit обсуждение этого вопроса стало популярным — аудитория League of Legends отнеслась к такому изменению неоднозначно. По словам пользователя PlasticForkRubberDuc, решение убрать общий чат — глупое, потому что большая часть негатива исходит от товарищей по команде.

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