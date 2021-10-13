Арты: из BioShock Infinite вырезали жутких «скрещённых» монстров

Пока BioShock Infinite добралась до релиза, из неё вырезали очень много, включая различные сюжетные линии, гаджеты протагониста и многое другое. Под нож попали и некоторые виды противников, а именно Скрещённые.

По первоначальной задумке, разрывами пространства могла пользоваться не только Элизабет, но и другие жители Колумбии. Эта сущность воспринималась как аномалия, а не личная способность девушки.

Разрывами в BioShock Infinite называли уникальные навыки Элизабет. С помощью них они могла открывать альтернативные реальности, смотреть, что в них происходит, и перемещаться туда.

Граждане Колумбии могли путешествовать по другим мирам с помощью Разрывов, но это негативно сказывалось на их внешности. Например, у кого-то появлялись большие шрамы на лице, а кто-то и вовсе скрещивался со своей альтернативной версией из другой вселенной. В итоге получались жуткие мутанты, которые должны были противостоять Букеру, но в итоге от них отказались.

Также в Infinite должны были появиться враги, похожие на морозных мутантов из дополнения Burial at Sea, но разработчики решили вырезать их и оставить на потом. Враги представляли собой жителей, чьи тела покрылись кристаллами из-за обширного поглощения плазмидов.

Скрещённые

Жители, поглотившие много плазмидов