Недавно Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 была на грани отмены

У Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 не задалось с разработкой с самого начала. Права на вселенную Vampire The Masquerade приобрёл издатель Paradox Interactive в 2015 году — и запустил сиквел культовой игры в производство.
После немногочисленных тизеров, в 2019-м проект был показан публике. Датой выхода был назван первый квартал 2020-го, однако игру перенесли сначала на 2021-й, а затем на неопределённый срок — в связи с отстранением от разработки команды Hardsuit Labs. Сейчас проект доделает неназванная студия.
Глава Paradox Interactive Фредрик Уестер в недавнем интервью рассказал, что сразу после отстранения оригинальной команды Bloodlines 2 была на грани отмены разработки.
Когда мы решили, что Hardsuit Labs больше не будет разрабатывать Bloodlines 2, у нас появились большие сомнения о продолжении разработки. Мы были близки к отмене проекта. Однако одна из студий провела убедительную презентацию — и у нас появилась надежда, что мы сможем выпустить игру, которая оправдает ожидания фанатов.
Уестер не сообщил, кому передали разработку сиквела Vampire The Masquerade, однако это «очень талантливый разработчик» с опытом создания видеоигр. Так же глава компании заявил, что множество наработок Hardsuit Labs будут задействованы в Bloodlines 2. Это может означать, что игру действительно дорабатывают, а не создают заново.
Vamprire: The Masquerade — Bloodlines 2 — сиквел Vampire: The Masquerade – Bloodlines — действие происходит в вымышленном Мире Тьмы, где существуют вампиры, оборотни и другие фантастические существа. Оригинальная игра вышла в 2004 году.
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