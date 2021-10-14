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Садио Мане возглавил четвёртую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

Садио Мане возглавил четвёртую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA анонсировала четвёртую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил футболист Садио Мане с рейтингом 90.

Рядом расположился Кейлор Навас с рейтингом 89 и Томас Мюллер с 88 баллами.

Лучшие карточки четвёртой недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Садио Мане (90)
  • Кейлор Навас (89)
  • Томас Мюллер (88)
  • Тео Эрнандес (86)
  • Мемфис Депай (86)
  • Сергей Милинкович-Савич (86)
  • Микель Оярсабаль (86)
  • Алессандро Бастони (85)

Футболисты доступны в игровых наборах до 21 октября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Полноценный релиз FIFA 22 состоялся 1 октября, но до этого она была доступна в раннем доступе по подписке. Игра вышла на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее стало известно, что EA может изменить название футбольного симулятора.

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