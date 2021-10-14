Садио Мане возглавил четвёртую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA анонсировала четвёртую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил футболист Садио Мане с рейтингом 90.

Рядом расположился Кейлор Навас с рейтингом 89 и Томас Мюллер с 88 баллами.

Лучшие карточки четвёртой недели в FIFA 22 Ultimate Team

Садио Мане (90)

Кейлор Навас (89)

Томас Мюллер (88)

Тео Эрнандес (86)

Мемфис Депай (86)

Сергей Милинкович-Савич (86)

Микель Оярсабаль (86)

Алессандро Бастони (85)

Футболисты доступны в игровых наборах до 21 октября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Полноценный релиз FIFA 22 состоялся 1 октября, но до этого она была доступна в раннем доступе по подписке. Игра вышла на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее стало известно, что EA может изменить название футбольного симулятора.