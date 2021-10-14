Садио Мане возглавил четвёртую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA анонсировала четвёртую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил футболист Садио Мане с рейтингом 90.
Рядом расположился Кейлор Навас с рейтингом 89 и Томас Мюллер с 88 баллами.
Лучшие карточки четвёртой недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Садио Мане (90)
- Кейлор Навас (89)
- Томас Мюллер (88)
- Тео Эрнандес (86)
- Мемфис Депай (86)
- Сергей Милинкович-Савич (86)
- Микель Оярсабаль (86)
- Алессандро Бастони (85)
Футболисты доступны в игровых наборах до 21 октября. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Полноценный релиз FIFA 22 состоялся 1 октября, но до этого она была доступна в раннем доступе по подписке. Игра вышла на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее стало известно, что EA может изменить название футбольного симулятора.
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