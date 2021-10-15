Genshin Impact теперь работает в 120 FPS на iPhone 13 и iPad Pro

Genshin Impact обновилась до версии 2.2 на всех доступных платформах. Апдейт добавил в ролевую игру много свежего контента, но самый приятный бонус получили владельцы iPhone 13 и iPad Pro — поддержку 120 FPS. На других платформах такой высокой частоты кадров нет.
120 FPS на устройствах Apple стали возможными за счёт использования в дисплее технологии ProMotion. Она позволяет настроить экран на 120 Гц, тем самым повысив максимальную частоту кадров. На ПК, PS4, PS5 и Android можно играть в 30 или 60 FPS.
Обновление 2.2 добавило в Genshin Impact нового персонажа по имени Тома, остров в Инадзуме и различные задания. С полным списком нововведений можно ознакомиться в нашем материале.
Разработчики ролевой игры хотели позвать миллиардера Илона Маска в Genshin Impact, но в итоге отказались от идеи. Игрокам затея показалась неудачной.
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