СМИ: FIFA уже ищет издателей и разработчиков для новых игр по франшизе

Футбольная ассоциация FIFA уже начала поиск новых партнёров для продвижения франшизы в играх и киберспорте. Об этом в «твиттере» рассказал глава Gamesindustry.biz Кристофер Дринг.
По словам Дринга, в качестве партнёров FIFA рассматривает не только игровые студии или издательства, но и инвесторов. Сейчас у футбольной ассоциации действует контракт с Electronic Arts, которая выпускала игры по франшизе с 1993 года. С тех пор франшиза стала одной из самых прибыльных для американского издателя.
Дринг также рассказал об успехах последней части футбольного симулятора на территории Великобритании. Общие продажи FIFA 22 выше на 8% по сравнению с предыдущей частью серии, однако розница игры упала на треть. Примерно до 2020 года футсим пользовался большой популярностью в коробочных версиях, однако сейчас цифровые продажи превысили физические.
В середине октября журналисты The New York Times рассказали о причинах разрыва соглашения между Electronic Arts и FIFA. Футбольная ассоциация захотела увеличить стоимость прав на товарный знак в два раза, до $ 300 млн, чтобы за год получить больше миллиарда долларов. Плюс представители FIFA хотели ограничить издателя в иных способах монетизировать франшизу.
- 15 октября 2021
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