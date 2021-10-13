NYT: FIFA захотела забирать у EA в два раза больше денег за название игры

Журналисты The New York Times опубликовали материал с одной из причин расторжения соглашений между Electronic Arts и футбольной ассоциацией FIFA. Согласно тексту, представители спорта захотели увеличить доходность от успеха футсима и запросили больше денег за использование франшизы.

Соглашение с Electronic Arts приносит FIFA примерно $ 150 млн в год. Представители ассоциации решили увеличить требования к издателю до $ 300 млн в год, чтобы общая сумма за четыре года World Cup превышала $ 1 млрд. Плюс FIFA хотела ограничить возможности EA монетизировать игру.

Поэтому неудивительно, почему американский издатель решил изменить название серии. Согласно слухам, следующая игра EA про футбол будет называться EA Sports FC. Действующий контракт между Electronic Arts и FIFA истечёт в декабре 2022 года.