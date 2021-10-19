Киберспортсмен Алексей Малышев погиб в Ленинградской области — и уже нашли подозреваемых

17 октября в городе Никольское нашли тело 23-летнего киберспортсмена Алексея Малышева. Мужчина лежал за гаражами практически без одежды и в крови, сообщает «Комсомольская правда».
Фото: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Когда полиция и скорая помощь прибыла на место, Алексей Малышев ещё был жив, после чего его госпитализировали в больницу в Гатчине. Вскоре киберспортсмен скончался от полученных травм. Тело было направлено в морг для установления причин смерти, а следственный комитет начал проверку случившегося.
Сегодня же телеканал «ЛЕН ТВ 24» сообщил, что следователи подозревают в преступлении троих мужчин, самому старшему из которых 33 года. Компания попала на кадры видеонаблюдения в магазине, куда она зашла за алкоголем. По данным полиции, троица встретила Малышева в четыре утра и разговорилась с ним, после чего киберспортсмен сел в машину одного из подозреваемых, где и был избит.
Алексей Малышев был капитаном киберспортивной команды Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Коллектив выступал на турнирах по Dota 2, CS:GO и PUBG: Mobile.
В составе команды санкт-петербургского «Политеха» Малышев стал трёхкратным чемпионом Всероссийской студенческой лиги, а также обладателем золота киберспортивного турнира WCAA 2020 International University Competition в городе Далянь, Китай.
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