«Фейсбук» может сменить название в рамках ребрендинга

Как сообщает The Verge, компания «Фейсбук» сменит своё название в рамках ребрендинга. Официально Марк Цукерберг сообщит об этом на ежегодной конференции Connect 28 октября. Название одноимённой соцсети при этом, скорее всего, останется прежним.

Ранее Цукерберг уже говорил, что люди видят его компанию только как создателей социальных сетей, но это уже давно не так.

Для людей, которые видят в нас «компанию социальных сетей», мы эффективно перейдём к «компании метавселенной». Наша метавселенная станет новой главой интернет-эпохи.

В «Фейсбуке» «уже работает более 10 000 сотрудников, создающих потребительское оборудование» вроде AR-очков. По мнению главы компании, оно станет настолько же востребованным, как современные смартфоны.

Сейчас новое название неизвестно даже многим топ-менеджерам «Фейсбука». Возможно, оно будет как-то связано с «социальным VR-миром» Horizon, анонсированным в 2019 для шлемов виртуальной реальности Oculus Quest и Oculus Rift.

Ранее в начале октября у социальных сетей компании — «Фейсбук», «Инстаграм», WhatsApp — состоялся крупный сбой. Из-за которого доступ к сервисам не предоставлялся около семи часов.