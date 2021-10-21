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Разработчики Age of Empires IV объявили точное время выхода стратегии

Разработчики Age of Empires IV объявили точное время выхода стратегии
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Разработчики Age of Empires IV назвали точную дату выхода долгожданной стратегии. В России проект станет доступен 28 октября в 18:00 мск.

Игру можно купить в Steam за 2499 рублей или получить по подписке Xbox Game Pass для ПК.

Age of Empires IV — продолжение культовой серии стратегий в реальном времени. Это одна из самых известных франшиз Microsoft, первая часть вышла в далёком 1997 году. Геймплей представляет из себя сбор ресурсов, постройку армии и переход в новые эпохи.

Четвёртая часть серии разработана студией Relic — авторами Warhammer 40,000: Dawn of War и Company of Heroes. Игра, как и самая успешная вторая часть серии, вновь посвящена Средневековью.

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Проект станет доступен 28 октября в 18:00 в Steam и Microsoft Store, а обладатели подписки Xbox Game Pass смогут опробовать игру в день релиза.

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