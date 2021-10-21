GTA 5 стала самой популярной игрой на Twitch в сентябре — 142 млн часов

Сервис StreamElements поделился данными о просмотрах и играх на Twitch за сентябрь 2021 года. Согласно информации, за прошедший месяц пользователи посмотрели около 1,7 млрд часов контента, что опережает показатели 2020-го на 20%.
Самой просматриваемой игрой сентября на Twitch стала GTA 5. Всего стримы с экшеном Rockstar Games посмотрели 142 млн часов, что на 30% больше, чем за аналогичный период в 2020 году. Серебро забрала Valorant (88 млн часов, рост на 21%), а на третьем месте расположилась CS:GO (60 млн часов, рост на 25%).
Соучредитель SteamElements Дорон Нир считает, что для успеха игре недостаточно просто хорошо стартовать. Важно удерживать позицию в течение какого-то времени после релиза. В качестве примера он выделил New World, количество просмотренных часов по которой превысило 39 млн. MMORPG от Amazon вошла в топ-10 самых популярных игр.
Другой сервис с прямыми трансляциями — Facebook Gaming — достиг 500 млн часов просмотров. Это на 50% выше, чем в прошлом году.
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