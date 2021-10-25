Football Manager 2022 закрывает тройку лидеров чартов Steam
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Кооперативная наследница Left 4 Dead в лице Back 4 Blood вместе со свежей New World от Amazon никак не отдают лидерство другим проектам. Зато тройку лидеров закрывает новичок — ранний доступа к Football Manager 2022.
Среди других новинок топ-10 отметились карточный хоррор Inscryption, экшен-стратегия The Riftbreaker и ролевой экшен в китайской стилистике The Legend of Sword and Fairy 7. Вдобавок на восьмом месте расположилась Forza Horizon 5 со своими предзаказами.
Примечательно, что у New World вообще-то две позиции в чарте — расширенное издание разместилось на девятой позиции. Закрывает десятку Counter-Strike: Global Offensive.
Чарты с 11 по 17 октября
- Back 4 Blood
- New World
- Football Manager 2022 (новинка)
- Inscryption (новинка)
- Valve Index;
- The Riftbreaker (новинка)
- Sword and Fairy 7 (новинка)
- Forza Horizon 5 (предзаказы)
- New World;
- Counter-Strike: Global Offensive.
Позиции формируются в зависимости от выручки, а не числа проданных копий.
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