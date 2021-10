Football Manager 2022 закрывает тройку лидеров чартов Steam

Кооперативная наследница Left 4 Dead в лице Back 4 Blood вместе со свежей New World от Amazon никак не отдают лидерство другим проектам. Зато тройку лидеров закрывает новичок — ранний доступа к Football Manager 2022.

Среди других новинок топ-10 отметились карточный хоррор Inscryption, экшен-стратегия The Riftbreaker и ролевой экшен в китайской стилистике The Legend of Sword and Fairy 7. Вдобавок на восьмом месте расположилась Forza Horizon 5 со своими предзаказами.

Примечательно, что у New World вообще-то две позиции в чарте — расширенное издание разместилось на девятой позиции. Закрывает десятку Counter-Strike: Global Offensive.

Чарты с 11 по 17 октября

Back 4 Blood New World Football Manager 2022 (новинка) Inscryption (новинка) Valve Index; The Riftbreaker (новинка) Sword and Fairy 7 (новинка) Forza Horizon 5 (предзаказы) New World; Counter-Strike: Global Offensive.

Позиции формируются в зависимости от выручки, а не числа проданных копий.