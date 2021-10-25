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Football Manager 2022 закрывает тройку лидеров чартов Steam

Football Manager 2022 закрывает тройку лидеров чартов Steam
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Кооперативная наследница Left 4 Dead в лице Back 4 Blood вместе со свежей New World от Amazon никак не отдают лидерство другим проектам. Зато тройку лидеров закрывает новичок — ранний доступа к Football Manager 2022.

Среди других новинок топ-10 отметились карточный хоррор Inscryption, экшен-стратегия The Riftbreaker и ролевой экшен в китайской стилистике The Legend of Sword and Fairy 7. Вдобавок на восьмом месте расположилась Forza Horizon 5 со своими предзаказами.

Примечательно, что у New World вообще-то две позиции в чарте — расширенное издание разместилось на девятой позиции. Закрывает десятку Counter-Strike: Global Offensive.

Чарты с 11 по 17 октября

  1. Back 4 Blood
  2. New World
  3. Football Manager 2022 (новинка)
  4. Inscryption (новинка)
  5. Valve Index;
  6. The Riftbreaker (новинка)
  7. Sword and Fairy 7 (новинка)
  8. Forza Horizon 5 (предзаказы)
  9. New World;
  10. Counter-Strike: Global Offensive.
Позиции формируются в зависимости от выручки, а не числа проданных копий.
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