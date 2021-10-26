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«Стражи Галактики» поступили в продажу

«Стражи Галактики» поступили в продажу
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Square Enix и Eidos Montreal выпустили «Стражей Галактики» — сюжетный экшен про добрых наёмников, которым предстоит разобраться со своими демонами и впервые спасти весь мир.

Мы всячески советуем познакомиться с игрой, поскольку это редкий представитель блокбастеров с линейной кампанией — никакого открытого мира, лишь насыщенное приключение на 20 часов без каких-либо дополнительных заданий и поездок из одной части мира в другую.

Обзор «Стражей Галактики». Лучшая игра Marvel и главный конкурент «Человека-паука» Обзор «Стражей Галактики». Лучшая игра Marvel и главный конкурент «Человека-паука»

Сейчас премьера состоялась только на консолях, тогда как на ПК придётся подождать до вечера. В Steam и Epic Games Store игру разблокируют в 18:00 мск.

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