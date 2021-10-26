Такая родная: первый трейлер второго сезона аниме DOTA: Dragon’s Blood от Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix выложил трейлер второго сезона аниме-сериала DOTA: Dragon’s Blood.

Производством занимается южнокорейская студия Mir («Легенда о Корре», «Гетто»), а шоураннером выступает Эшли Миллер («Тор», «Грант»).

До релиза второго сезона аниме в Dota 2 также добавят персонажа Марси — впервые она появилась именно в сериале от Netflix. Пока неизвестно, какими способностями будет обладать персонаж. В аниме она представлена ловким бойцом, который активно орудует луком и не знает равных в ближнем бою.

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DOTA: Dragon’s Blood рассказывает о путешествии драконьего рыцаря Дэвиона, который встречает принцессу Мирану и становится участником эпохальных событий. Всего запланировано 3 сезона: первый вышел в марте 2021 и получил положительные отзывы от зрителей и критиков.