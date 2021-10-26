Такая родная: первый трейлер второго сезона аниме DOTA: Dragon’s Blood от Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix выложил трейлер второго сезона аниме-сериала DOTA: Dragon’s Blood.
Производством занимается южнокорейская студия Mir («Легенда о Корре», «Гетто»), а шоураннером выступает Эшли Миллер («Тор», «Грант»).
До релиза второго сезона аниме в Dota 2 также добавят персонажа Марси — впервые она появилась именно в сериале от Netflix. Пока неизвестно, какими способностями будет обладать персонаж. В аниме она представлена ловким бойцом, который активно орудует луком и не знает равных в ближнем бою.
DOTA: Dragon’s Blood рассказывает о путешествии драконьего рыцаря Дэвиона, который встречает принцессу Мирану и становится участником эпохальных событий. Всего запланировано 3 сезона: первый вышел в марте 2021 и получил положительные отзывы от зрителей и критиков.
- 26 октября 2021
-
12:21
-
12:10
-
11:58
-
11:20
-
10:59
-
10:53
-
10:42
-
10:31
-
09:37
-
09:07
-
00:01
- 25 октября 2021
-
23:45
-
22:57
-
22:19
-
21:01
-
20:14
-
20:01
-
19:24
-
19:10
-
18:57
-
18:46
-
17:50
-
17:23
-
16:47
-
16:32
-
16:24
-
15:08
-
14:57
-
13:39
-
13:34
-
13:12
-
12:44
-
11:55
-
11:49
-
11:19