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Игроки критикуют эмулятор Nintendo 64 в сервисе Nintendo Switch Online

Игроки критикуют эмулятор Nintendo 64 в сервисе Nintendo Switch Online
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Nintendo подверглась критике игроков из-за эмулятора Nintendo 64 в сервисе Nintendo Switch Online. Пользователи отмечают графические проблемы, неверное отображение кнопок и отсутствие функций Controller Pack.

Сегодня Nintendo запустила пакет расширения для NSO. Услуга даёт доступ к каталогу игр Nintendo 64 и SEGA Mega Drive за дополнительную плату. Не прошло и дня, как игроки заметили серьёзные проблемы некоторых приложений Nintendo 64.

Среди неисправностей

  • неверное расположение кнопок;
  • задержка звука;
  • проблемы с отображением графики — к примеру, в The Legend of Zelda: Ocarina of Time отсутствует туман;
  • отсутствие поддержки карты памяти — некоторые приложения записывают данные именно на карту памяти, что делает невозможным их перенос и сохранение на Nintendo Switch.

Кроме того, пользователи заметили задержку ввода, что делает проекты с Nintendo 64 неиграбельными. Примечательно, что на YouTube-канале GameXplain, посвящённом Nintendo, вышло видео с опровержением этого факта. Возможно, проблема возникает не у всех.

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