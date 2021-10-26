«Надежда делает вас слабыми». Сюжетный тизер Halo Infinite

343 Industries выпустила тизер сюжетной кампании Halo Infinite. В видео один из антагонистов серии Эшарум пригрозил уничтожить человечество.

Надежда. Она делает вас слабыми. Человечество цепляется за веру, что придёт спаситель, герой восстанет. Закованный в доспехи, чтобы спасти вас. Этого не случится. Броню можно сломать, а тела — разорвать. Когда вы оглянетесь на эти последние дни, вы поймёте, что всё, что вы построили, было гробницей. Место, где надежда умирает.

Пока на видео лидер Изгнанников Эшарум угрожает людям, происходит сбор комплекта брони Мастера Чифа. Создатели шутера отметили, что протагонист столкнётся с «самым большим испытанием из тех, которые у него были».

Halo Infinite выйдет 8 декабря на ПК, Xbox One и Xbox Series. В день релиза игра появится в Xbox Game Pass. Ранее создатели представили 6-минутный ролик сюжетной кампании.