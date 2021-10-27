Netflix выпустила трейлер адаптации «Ковбоя Бипопа»

Онлайн-кинотеатр Netflix выложил новый трейлер адаптации культового аниме «Ковбой Бипоп».

«Ковбой Бибоп» — культовый аниме-сериал, рассказывающий об охотниках за головами Спайке Шпигеле и Джете Блэке. Они путешествуют по космосу на корабле под названием «Бибоп». Во время странствий герои встречают умного пса Эйна и картёжницу Фей Валентайн, которые станут частью команды путешественников. Всего вышло 26 эпизодов.

Шоу состоит из 10 — они станут доступны для просмотра уже 19 ноября.

Главные роли в сериале исполнили Джон Чо («Поиск», «Стартрек»), Мустафа Жакир («Американские боги», «Двойка») и Даниэлла Пинеда («Родина», «Дневники вампира»). К написанию музыки вернётся автор оригинального саундтрека Ёко Канно. А автор аниме Синъитиро Ватанабэ консультировал создателей адаптации по вопросам переноса аниме в современный формат.

Аниме выходило в конце 90-х и стало одним из самых высокооценённых произведений в истории японской анимации. Ранее Netflix добавила оригинальное произведение в свою библиотеку.