Зомби и пранкеры захватили улицу Лондона: новый трейлер Call of Duty Vanguard

На официальном канале Call of Duty вышел ролик к Хэллоуину. В нём команда пранкеров создала реалистичные макеты зомби-голов и установила их на стену где-то на улице Лондона. При приближении головы издают страшные звуки и даже плюются кровью — только об этом не знают проходящие мимо люди…

Лучше убийства зомби может быть только убийство зомби-нациста. Счастливой охоты!

Call of Duty: Vanguard выходит уже 5 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. На старте у игры будет 20 мультиплеерных карт, сюжетная кампания и «совершенно новый» зомби-режим. События развернутся во времена Второй мировой войны.

Ранее разработчики представили новых оперативников — японо-американского снайпера Дэниэла и индийскую медсестру Падмавати. Они будут доступны только в мультиплеере.