New World и Deathloop вошли в список лучших игр сентября в Steam
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Компания Valve обнародовала список лучших новых игр в Steam за сентябрь. Он сформирован на основе объёма выручки за первые две недели после выпуска.
В топ-20 главных игр сентября вошли:
- New World
- Deathloop (доступна со скидкой в 34% до 2 ноября)
- Life is Strange: True Colors
- Tales of Arise
- Minecraft Dungeons
- Potion Craft: Alchemist Simulator
- Pathfinder: Wrath of the Righteous
Полный список можно посмотреть здесь. В списке лучших бесплатных игр месяца оказались Vampire: The Masquerade — Bloodhunt, eFootball 2022, Deathly Stillness и Dagon: by H. P. Lovecraft.
Ранее стало известно, что «Стражи Галактики» стартовали в Steam в три раза хуже «Мстителей» — несмотря на позитивные обзоры от критиков и игроков.
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