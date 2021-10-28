New World и Deathloop вошли в список лучших игр сентября в Steam

Компания Valve обнародовала список лучших новых игр в Steam за сентябрь. Он сформирован на основе объёма выручки за первые две недели после выпуска.

В топ-20 главных игр сентября вошли:

Полный список можно посмотреть здесь. В списке лучших бесплатных игр месяца оказались Vampire: The Masquerade — Bloodhunt, eFootball 2022, Deathly Stillness и Dagon: by H. P. Lovecraft.

Ранее стало известно, что «Стражи Галактики» стартовали в Steam в три раза хуже «Мстителей» — несмотря на позитивные обзоры от критиков и игроков.