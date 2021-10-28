Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

New World и Deathloop вошли в список лучших игр сентября в Steam

New World и Deathloop вошли в список лучших игр сентября в Steam
Комментарии

Компания Valve обнародовала список лучших новых игр в Steam за сентябрь. Он сформирован на основе объёма выручки за первые две недели после выпуска.

В топ-20 главных игр сентября вошли:

Полный список можно посмотреть здесь. В списке лучших бесплатных игр месяца оказались Vampire: The Masquerade — Bloodhunt, eFootball 2022, Deathly Stillness и Dagon: by H. P. Lovecraft.

Ранее стало известно, что «Стражи Галактики» стартовали в Steam в три раза хуже «Мстителей» — несмотря на позитивные обзоры от критиков и игроков.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021