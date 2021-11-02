Костюмы Магуайра и Гарфилда засветились на фото со съёмок «Человека-паука: Нет пути домой»

В сети появились фото со съёмочной площадки «Человека-паука: Нет пути домой» — однако пока они не подтверждены. На кадрах можно увидеть три костюма разных вариаций Человека-паука и дублёра Уиллема Дефо, который сыграл в ленте Зелёного гоблина.
Слева костюм Тоби Магуайра, в центре — Эндрю Гарфилда, а правый носит Том Холланд.
Вместе с этим инсайдеры откопали концепт-арты блокбастера. На них можно увидеть Отто Октавиуса и Зелёного гоблина. Броня последнего несильно изменилась со времён первого «Человека-паука» режиссёра Сэма Рейми. Но на костюме злодея появились дополнительные детали и сумка.
Возможно, концепт-арт c Гоблином настоящий, поскольку также в сеть попало и фото дублёра актёра Уиллема Дефо. На нём такие же очки и идентичная броня.
Полноценный трейлер картины ожидается лишь через две недели, примерно в середине ноября. А сегодня, 2 ноября, выйдет второй трейлер «Морбиуса».
Премьера «Нет пути домой» в России состоится 16 декабря.
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