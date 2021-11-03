Ubisoft случайно открыла задание с Дэнни Трехо в Far Cry 6, а затем закрыла

Некоторые обладатели Far Cry 6 смогли раньше времени поиграть в новое задание, которое выдаёт Дэнни Трехо. Миссия «Дани & Дэнни против всех» состоит из нескольких этапов, но в ней столько ошибок, что сыгравшие попросту не смогли завершить её.
Чуть позже Ubisoft рассказала в «твиттере», что задание в игре появилось по ошибке, и в недавнем патче его удалили из игры.
Миссия «Дани & Дэнни против всех» всё ещё находится в стадии разработки и была случайно выпущена раньше срока. Мы работаем над её удалением и с нетерпением ждём, когда игроки смогут оценить финальную версию.
Приносим извинения за возникшую ситуацию.
Разработчики не сообщили, когда именно выйдет задание с Дэнни Трэхо. Судя по «дорожной карте», это произойдёт в декабре. В следующем году в Far Cry 6 также добавят миссии с Рэмбо и задания по мотивам сериала «Очень странные дела». Они будут распространяться бесплатно.
Ранее для Far Cry 6 вышло крупное обновление. В игру добавили ежедневные испытания и исправили ошибки в сюжетных заданиях.
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