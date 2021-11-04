«Человек-паук: Нет пути домой» может стать самым длинным сольным фильмом Marvel

Хронометраж блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой» до сих пор не назван, однако бразильская сеть кинотеатров Ingresso указала продолжительность ленты. Если данные верны, то картина продлится 2 часа и 39 минут.
Таким образом, «Нет пути домой» станет самым продолжительным сольным фильмом Marvel Studios и вторым по хронометражу из всех вышедших картин. Лидером так и останется лента «Мстители: Финал», а вот «Вечные» займут бронзу — картина идёт 2 часа и 30 минут.
- «Мстители: Финал» — 3 часа 1 минута
- «Человек-паук: Нет пути домой» — 2 часа 39 минут
- «Вечные» — 2 часа 30 минут
Информация всё же не официальная, но, зная сюжет и концепцию картины, такое вполне может быть. 3 ноября стало известно, что в «Нет пути домой» может быть последнее появление Тома Холланда в роли Питера Паркера. У актёра закончился контракт, а вот будут ли его продлевать — вопрос.
Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится 16 декабря, а свежий трейлер должен подоспеть к концу ноября.
- 4 ноября 2021
-
17:36
-
17:35
-
17:31
-
17:17
-
16:19
-
16:00
-
15:30
-
15:13
-
14:53
-
14:27
-
13:59
-
13:45
-
13:39
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
12:09
-
11:39
-
10:54
-
10:42
-
10:33
-
10:21
-
09:38
-
08:54
-
08:41
-
02:04
- 3 ноября 2021
-
23:46
-
23:35
-
23:25
-
21:19
-
21:16
-
19:55
-
18:44
-
18:28
-
18:12