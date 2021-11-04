«Человек-паук: Нет пути домой» может стать самым длинным сольным фильмом Marvel

Хронометраж блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой» до сих пор не назван, однако бразильская сеть кинотеатров Ingresso указала продолжительность ленты. Если данные верны, то картина продлится 2 часа и 39 минут.

Таким образом, «Нет пути домой» станет самым продолжительным сольным фильмом Marvel Studios и вторым по хронометражу из всех вышедших картин. Лидером так и останется лента «Мстители: Финал», а вот «Вечные» займут бронзу — картина идёт 2 часа и 30 минут.

«Мстители: Финал» — 3 часа 1 минута «Человек-паук: Нет пути домой» — 2 часа 39 минут «Вечные» — 2 часа 30 минут

Информация всё же не официальная, но, зная сюжет и концепцию картины, такое вполне может быть. 3 ноября стало известно, что в «Нет пути домой» может быть последнее появление Тома Холланда в роли Питера Паркера. У актёра закончился контракт, а вот будут ли его продлевать — вопрос.

Новость по теме «Человек-паук: Нет пути домой» может стать последним фильмом Тома Холланда в роли героя

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится 16 декабря, а свежий трейлер должен подоспеть к концу ноября.