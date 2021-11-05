EA: у Battlefield 2042 не будет бесплатного аналога Call of Duty: Warzone

Глава Electronic Arts Эндрю Уилсон на встрече с инвесторами рассказал о слухах по поводу аналога Call of Duty: Warzone для серии Battlefield. По его словам, компания пока не планирует двигаться в этом направлении.
Конечно, мы обдумывали многие варианты по развитию серии Battlefield — включая переход на условно-бесплатную модель. Но сейчас мы полностью сфокусированы на релизе Battlefield 2042.
Также Уилсон затронул тему следующей фазы франшизы — это бесплатный мультиплеерный проект по Battlefield для смартфонов. И уже после его релиза в 2022 году в EA обсудит с разработчиками идею полноценного бесплатного проекта в стиле Call of Duty: Warzone.
Новой фазой Battlefield станет бесплатная мобильная игра. Уже после её релиза мы обдумаем переход на условно-бесплатную модель нашей следующей крупной игры, однако в данный момент эта модель не в приоритете.
Примечательно, что до анонса шутера EA сообщала о планах по выпуску какого-то бесплатного фрагмента по мотивам Battlefield 2042. По данным инсайдеров, им должен был стать режим Hazard Zone. Однако уже после от этих планов почему-то отказались.
Battlefield 2042 выходит 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее стало известно, что датамайнеры обнаружили упоминание премиум-валюты в игре. За неё будут продаваться косметические предметы, бустеры опыта и боевые пропуски.
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