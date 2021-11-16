NVIDIA сделала свой аналог FSR от AMD. В первых тестах Image Scaling обходит FSR
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NVIDIA неожиданно выпустила Image Scaling — это прямой аналог технологии масштабирования FSR от AMD, которую «красные» сделали в ответ на продвинутый апскейлер NVIDIA под названием DLSS.
Однако DLSS требует тензорные ядра, поэтому технология успешно показывает себя только на рейтрейсинг-видеокартах RTX. Вариант от AMD куда более щадящий, но и конечный результат далёк от той же DLSS — от Image Scaling также не стоит ожидать чудес.
Новинка уже доступна в свежих драйверах GeForce от 16 ноября (версия 496.76). По первым тестам производительность IS поднимает эффективно. К примеру, в Necromunda: Hired Gun ситуация следующая:
- нативное 4К — 31 FPS
- AMD FSR в 4К на ультра — 43 FPS
- NVIDIA IS на ультра — 46 FPS
- NVIDIA DLSS — 69 FPS.
Качество картинки, правда, пока сравнить не успели.
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