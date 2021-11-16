Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Синий экран смерти» вернётся в Windows 11 и заменит чёрный

«Синий экран смерти» вернётся в Windows 11 и заменит чёрный
Комментарии

Одна из самых узнаваемых деталей операционной системы Windows — «синие экраны смерти». Ещё летом пользователи сообщали, что Microsoft отказалась от традиционного синего цвета и поставила чёрный. Похоже, легенда всё же вернётся.

Издание Ars Technica заметило, что в обновлении ОС под номером 22000.346 есть заметка о цвете экрана с критической ошибкой. Ранее он был чёрный, но теперь его заменили на прежний синий. Остальные детали уведомления остались теми же.

Обновлённый чёрный

Обновлённый чёрный

Традиционный синий

Традиционный синий

Пока что обновление доступно лишь для тестеров. Как только оно будет готово, Microsoft выпустит его в общий доступ, и загрузить апдейт смогут все пользователи Windows 11.

Обзор Battlefield 2042. Масштаб ей не к лицу Обзор Battlefield 2042. Масштаб ей не к лицу

Дозер из Battlefield 2042 получил свой щит обратно. Авторы шутера вернули его спустя четыре дня.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021