Разработчики Total War: WARHAMMER III рассказали о новых боевых возможностях

Total War: WARHAMMER III близка к релизу, который ожидается 17 февраля, и разработчики рассказали новые подробности боевой механики в новом видео.

Воздушные войска научатся сражаться на земле. Для этого их необходимо вывести из боя и отдать указание приземлиться. Возможность получат не все летающие единицы.

Новые горячие клавиши позволят быстро найти бездействующие подразделения, которые не сражаются и не реагируют на приказы. Между ними можно переключаться или выбрать все. Специальные возможности отрядов вроде обороны, сражения и огня по готовности получили отдельные обозначения.

Исцеление действует постепенно и замедляется при получении урона. Истощающие энергию способности также действую не сразу. При применении заклинаний сработает замедление, которое позволит точнее прицелиться.

Total War: WARHAMMER III запомнит последнее созданное расположение войск и применит его при следующем бою. Это позволит сократить время до начала сражения. Также разработчики переработают интерфейс, включая шкалы здоровья. Изменения позволят легче определять нанесённый урон и быстрее ориентироваться в отрядах и способностях.

Total War: WARHAMMER III появится на ПК в магазинах Steam, Epic Games и Microsoft, а также попадёт в сервис Xbox Game Pass для ПК.