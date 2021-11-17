Совет директоров Activision Blizzard прокомментировал статью о домогательствах в компании

Совет директоров Activision Blizzard выпустил официальное заявление в ответ на скандальную статью The Wall Street Journal. В ней утверждается, что глава компании Бобби Котик закрывал глаза на проблемы домогательств и неподобающего поведения сотрудников, а также лично угрожал убийством некоторым своим подопечным.
По словам совета директоров, статья не отражает реальное положение дел в студиях, а сам глава компании на самом деле пресекает любые попытки харассмента и нетерпимости. Руководство убеждено, что именно Котик способен создать «самую приветливую и инклюзивную компанию в индустрии». Несмотря на появившиеся слухи, его не будут отстранять от управления организацией.
Ранее глава компании отверг все обвинения и опубликовал видеообращение к сотрудникам. В нём он объявил о применении значимых действий, но отметил, что «впереди ещё много работы». В конце октября Бобби Котик даже урезал свою зарплату до минимальной по законам Калифорнии и представил пять нововведений для Activision Blizzard. Они призваны изменить токсичную атмосферу в компании.
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