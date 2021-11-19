В декабре Destiny 2 получит самый крупный патч в истории шутера

Уже 7 декабря выйдет самый крупный патч в истории Destiny 2. По словам разработчиков, благодаря изменениям игра станет ощущаться совсем по-другому.
В первую очередь изменится время перезарядки способностей — его сильно замедлят. Также восстановление скиллов будет сильнее зависеть от мощности оружия.
Разработчики полностью переработали многие способности, но пока не рассказали, какие именно. В сражениях с ботами станет меньше гранат, однако им увеличат урон. Полный список изменений разработчики обещают показать ближе к зиме.
Вместе с патчем 7 декабря также состоится выход дополнения «Набор к 30-летию Bungie», которое не входит в сезонный пропуск. В него войдут новое подземелье, оружие, броня и многое другое. Тогда же сюжетная кампания «Отвергнутых» станет полностью бесплатной — её можно будет пройти до 22 февраля, а затем DLC уберут из игры.
Релиз следующего крупного дополнения «Королева-ведьма» состоится 22 февраля 2022 года.
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