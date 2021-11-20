Датамайнеры обнаружили World of Warcraft: Complete Edition в коде магазина Xbox

Датамайнеры нашли упоминание World of Warcraft: Complete Edition в коде страницы магазина Xbox. Судя по информации, 9 декабря MMO появится в разделе «Скоро в продаже».
Пока неясно, окажется ли это консольная версия World of Warcraft, однако датамайнеры предполагают, что это будет совершенно новый продукт. Дата предполагаемого появления в магазине совпадает с проведением The Game Awards 2021. По словам ведущего Джеффа Кили, церемония удивит анонсами.
Сотрудники Activision Blizzard проводят забастовки и требуют отставки главы компании после публикации расследования The Wall Street Journal. За смещение с должности Бобби Котика выступают и акционеры.
В то же время глава Xbox Фил Спенсер пересматривает отношения с Activision Blizzard на фоне скандалов. Повлияет ли это как-то на возможный анонс World of Warcraft: Complete Edition в магазине Xbox, пока неизвестно.
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