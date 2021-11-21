Робби Амелл сравнил классические Resident Evil с предстоящей экранизацией

Sony опубликовала новый промо-ролик экранизации «Обитель зла: Раккун-Сити», в котором Робби Амелл (Крис Редфилд) поиграл в Resident Evil. Актёр сравнил сцены из первых двух хорроров с предстоящим фильмом.

Внимание артиста привлёк особняк из первой Resident Evil. По его словам, в фильме интерьер здания воссоздан очень точно, что «‎взорвёт мозг» фанатам игры. Также создатели картины адаптировали сцену с первой встречей с зомби, когда он плавно поворачивает голову к героям.

По словам Амелла, при создании интерьера «Обитель зла: Раккун-Сити» команда попала в точку с полицейским участком из ремейка Resident Evil 2. Нужную атмосферу передаёт и эпизод в поезде, когда огромный монстр трясёт вагон.

Помимо Амелла, в «Обитель зла: Раккун-Сити» сыграли Кая Скоделарио (Клэр Рэдфилд), Ханна Джон-Кэймен (Джилл Валентайн), Эван Джогиа (Леон Кеннеди) и Том Хоппер (Альберт Вескер).

В России «Обитель зла: Раккун-Сити» начнут показывать 25 ноября.