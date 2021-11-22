«На этот раз без ножа». Неймар выложил фото с лучшим игроком Франции в CS:GO

Профессиональные игроки Матье ZywOo Эрбо и Дэн apEX Мадэсклейр по дисциплине CS:GO посетили футбольный матч между «ПСЖ» и «Нантом». Сразу после завершения игры они сфотографировались с Неймаром и опубликовали посты в «Инстаграме».

ZywOo отшутился, что «в этот раз обошлось без ножа». Это отсылка к шоу-матчу между французскими и бразильскими игроками по CS:GO в декабре 2020 года. Тогда Неймар неоднократно переигрывал профи в дуэлях 1х1 и даже смог зарезать Эрбо. В своей «сториз» Неймар отметил, что был очень рад видеть обоих игроков.

В 2020 году ZywOo занял первое место в списке лучших игроков мира по CS:GO по версии HLTV. Так что бразильского футбольного гения можно только поздравить — он способен на равных соревноваться с мировыми звёздами киберспорта.