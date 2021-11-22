«Охотники за привидениями: Наследники» собрали в прокате больше $ 60 млн

Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» вышел в США 19 ноября. Несмотря на COVID-19 и ряд ограничений, картина собрала солидные $ 44 млн в США и $ 16 млн по всему миру. В сумме боевик принёс $ 60 млн.

Ленте не удалось побить предыдущих «Охотников за привидениями», которые выступили переосмыслением франшизы, но только с женскими персонажами. Блокбастер за тот же период собрал свыше $65 млн.

На этой неделе в кино выйдут мультфильм «Энканто», хоррор «Обитель зла: Раккун-Сити» и триллер «Прошлой ночью в сохо». Создатели «Наследников» надеются, что новинки не потеснят их фильм и ему удастся собрать хорошую кассу.

Кроме того, режиссёр ленты Джейсон Райтман рассказал, что у него есть идея для сиквела. Подробностями постановщик не поделился, но дал намёк на продолжение.